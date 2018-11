São Paulo tem quatro titulares pendurados e cinco desfalques contra o Sport

Na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas (de Brasília), o São Paulo entrará em campo no Morumbi com quatro titulares pendurados e cinco desfalques para enfrentar o Sport, em duelo válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Titular na derrota para o Vasco, no Rio de Janeiro, o trio formado por Nenê, Reinaldo e Jucilei tem dois cartões amarelos acumulados. Assim como Liziero, que deve assumir a vaga de Hudson, que não encara o Sport por dores musculares nas pernas.

Há outros seis atletas pendurados. São eles: Rodrigo Caio, Anderson Martins, Joao Rojas, Edimar, Gonzalo Carneiro e Tréllez. Nenhum membro deste sexteto, porém, será titular.

O técnico André Jardine, garantido no cargo em 2019, tem cinco desfalques para o confronto com os pernambucanos, todos por questões físicas. Além de Hudson, estão fora Bruno Peres (estiramento na coxa esquerda), Rojas (se recupera de cirurgia no joelho direito), Luan (entorse no tornozelo direito) e Gonzalo Carneiro (estiramento na coxa direita).

Em compensação, o zagueiro Bruno Alves volta a ficar à disposição, após cumprir suspensão contra o Vasco. A exemplo de Diego Souza, recuperado de dores no joelho direito.

A provável escalação do São Paulo para o embate no Morumbi é a seguinte: Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Liziero e Nenê; Helinho (Shaylon), Everton e Diego Souza.

A duas rodadas do fim do Brasileirão, o São Paulo soma os mesmos 62 pontos do Grêmio, mas ocupa o quinto lugar por ter uma vitória a menos. O Tricolor paulista tem como grande objetivo ultrapassar os gaúchos e conquistar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019.