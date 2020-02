São Paulo tem 60% de acerto nas finalizações em goleada contra o Oeste

Desde o ano passado, o São Paulo é muito criticado por problemas no setor ofensivo, mas o time desencantou neste sábado diante do Oeste, pelo Campeonato Paulista. Na goleada por 4 a 0 na Arena Barueri, o Tricolor se mostrou inspirado no ataque e teve Alexandre Pato como destaque, marcando dois gols e dando a assistência para um dos tentos de Daniel Alves.

Nas finalizações, o São Paulo também apresentou boa mira. Foram 15 no total, sendo nove direção do gol do Oeste, ou seja, um aproveitamento de 60%. O time de Barueri finalizou 11 vezes, sendo cinco certas.

Como é comum nas equipes dirigidas por Fernando Diniz, o São Paulo também foi amplamente superior na posse de bola, com 64,5% do controle contra 35,5% do Oeste.

Veja os números: