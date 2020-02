Pato brilha e São Paulo emplaca primeira goleada sob comando de Diniz

O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista em grande estilo. Neste sábado, pela 7ª rodada do estadual, o Tricolor goleou o Oeste por 4 a 0 com boa atuação de Daniel Alves e Pato, que marcaram os gols da equipe.

Com a vitória, o São Paulo chega a 12 pontos e assume a liderança de maneira isolada no Grupo C. O Clube do Morumbi volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando recebe a Ponte Preta em sua casa.

Enquanto isso, o Oeste é o lanterna do Grupo A com apenas quatro pontos. O próximo compromisso do time de Barueri será contra o Mirassol, no interior paulista, no dia 2 de março.

Primeira etapa com gol relâmpago

Para reencontrar o caminho das vitórias, o São Paulo começou a partida com ritmo forte e não demorou para abrir o placar. Logo aos três minutos, Vitor Bueno acionou Reinaldo na linha de fundo e o lateral cruzou com precisão para Daniel Alves pegar de primeira e marcar um belo gol.

Apesar do bom ritmo nos primeiros minutos, o Tricolor viu o Oeste equilibrar a partida. Os donos da casa chegaram a carimbar a trave com Bruno Paraíba, ainda aos 13 minutos, e começaram a gostar da partida. Tiago Volpi teve que trabalhar aos 30 minutos, depois que De Paula fez boa jogada pela direita e bateu firme de canhota.

O Tricolor respondeu com Igor Gomes, que quase marcou um golaço em sua estreia como titular na temporada. O meia recebeu na entrada da área, puxou para dentro e bateu colocado, mas o goleiro Felipe Lacerda fez linda defesa.

Nos minutos finais da primeira etapa, o São Paulo ainda levou um grande susto depois que a bola desviou em Juanfran na entrada da área e quase encobriu o goleiro Volpi.

Goleada no segundo tempo

No segundo tempo, o jogo ficou mais brigado no meio-campo e demorou para as equipes criarem boas chances. Quando conseguiu achar espaço, o Tricolor ampliou com Alexandre Pato, aos 20 minutos. O goleiro Felipe Lacerda espalmou o chute cruzado de Igor Gomes e o atacante aproveitou o rebote para marcar o seu primeiro na temporada.

O gol reascendeu o São Paulo no jogo, que conseguiu balançar a rede mais uma vez para ficar tranquilo no jogo. Depois de pressão na saída de bola adversária, Daniel Alves fez bela tabela com Alexandre Pato e tocou na saída do goleiro para anotar o seu segundo na partida.

Mesmo com a vitória já encaminhada, o Tricolor não diminuiu o ritmo até transforma-la em goleada. Pato arrancou sozinho, deu uma meia lua no zagueiro e foi derrubado dentro da área. A arbitragem marcou pênalti, e o próprio camisa 7 foi para a bola e fechou o placar.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 4 SÃO PAULO

Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data: 22 de fevereiro de 2020, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

Cartões amarelos: Alyson e De Paula (Oeste); Juanfran (São Paulo)

Gols: Daniel Alves, aos 3 do 1ºT e aos 28 do 2ºT e Alexandre Pato, aos 20 e aos 42 do 2ºT (São Paulo)

OESTE: Felipe Lacerda; Éder Sciola (Betinho), Renan Fonseca, Lídio e Alyson; Wallace Bonilha, Mantuan, De Paula, Matheus Oliveira (Marlon), e Marlon; Roberto (Tite)

Técnico: Renan Freitas

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Liziero), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes (Pablo); Antony, Vitor Bueno (Hernanes) e Pato

Técnico: Fernando Diniz