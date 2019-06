São Paulo suspende contrato de Carneiro por suposto uso de cocaína

O São Paulo suspendeu o contrato com Gonzalo Carneiro. O uruguaio foi flagrado em exame antidoping durante a primeira fase do Campeonato Paulista e, por isso, já estava suspenso de forma preventiva.

O exame antidoping de Gonzalo Carneiro atestou a presença de uma das substâncias da cocaína. A coleta da urina do atacante aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no estádio do Pacaembu.

O atacante já solicitou o pedido de contraprova. Desta forma, a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) analisa a mesma coleta de urina que já foi examinada anteriormente. Caso o resultado seja o mesmo, Carneiro pode pegar suspensão de até dois anos.

Apesar de ter suspendido o contrato de Gonzalo Carneiro, o São Paulo, a princípio, não irá se desfazer do jogador. O clube deverá aguardar o resultado do julgamento para decidir quais medidas serão tomadas.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com