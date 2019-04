Gonzalo Carneiro do São Paulo é suspenso provisoriamente por doping

O atacante do São Paulo Gonzalo Carneiro foi suspenso provisoriamente por suspeita de uso de cocaína. O teste do doping deu positivo para a droga após a derrota para o Palmeiras no clássico válido pela primeira fase do Campeonato Paulista, no dia 26 de março.

O estafe do atleta informou o clube da suspensão nesta segunda-feira e o jogador ainda não decidiu se pedirá, ou não, a contra-prova. Carneiro está impedido de trabalhar no período de suspensão, não podendo entrar no Centro de Treinamento da Barra Funda.

O atacante uruguaio chegou ao São Paulo no início de 2018. Em 24 partidas disputadas, marcou apenas um gol com a camisa tricolor.

Nesta temporada, o camisa 19 entrou em campo nove vezes, todas pelo Paulista, incluindo o clássico contra o Palmeiras na primeira fase, em que teve o teste positivo no doping. No mata-mata do Estadual, o atacante foi escalado após a lesão de Pablo e foi titular nos empates contra o Palmeiras no Allianz Parque, jogo que garantiu à classificação do Tricolor para a decisão, e contra o Corinthians, pelo primeiro jogo da final no Morumbi.

No último domingo, Carneiro não foi relacionado para a partida decisiva na Arena Corinthians. O clube informou que o atleta tinha uma tendinite no joelho.

Mais informações em instantes.