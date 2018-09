São Paulo se reapresenta com novidades e deve ter Everton no San-São

A reapresentação do São Paulo nesta terça-feira após a vitória sobre o Bahia no último sábado foi diante de um clima muito bom, amistoso e de integração. Além de cinco jovens das categorias de base promovidos pelo treinador Diego Aguirre para a atividade e das novidades, o Centro de Treinamentos da Barra Funda serviu, também, para o Cruzeiro finalizar sua preparação visando a partida desta quarta, pela Copa do Brasil, contra o Palmeiras.

Quanto ao elenco tricolor, as novidades foram muito boas logo na primeira atividade de preparação visando o clássico contra o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Isso porque jogadores como Everton, Araruna e Rodrigo Caio, ausentes das últimas partidas por conta de lesões, trabalharam normalmente e devem voltar a lista de relacionados. Outro que volta, inclusive ao time titular, é Reinaldo, que cumpriu suspensão contra os baianos.

Para o San-São ainda resta uma dúvida e ela é justamente na lateral-direita. Bruno Peres, que se recupera de um estiramento na perna direita, permaneceu no reffis e sequer foi ao campo. Porém, ainda existe a possibilidade do jogador estar à disposição. O setor é um dos problemas que Aguirre terá para resolver, já que não terá Régis, suspenso. Uma possibilidade que surge é justamente a entrada de Araruna, utilizado por vezes no flanco direito.

Como de costume nas reapresentações, o elenco foi dividido em dois grupos. Os jogadores que foram titulares no último sábado realizaram apenas um regenerativo em campo. Os únicos que não seguiram o cronograma foram Nenê e Everton Felipe. Enquanto o camisa 10 sequer apareceu no CT por estar em recuperação de um procedimento odontológico e deve voltar nesta quarta, o jovem meia contratado junto ao Sport trabalhou de forma mais intensa com o segundo grupo.

Os demais atletas, sob supervisão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva e da comissão técnica, fizeram um trabalho técnico de posse de bola e finalização. As novidades vindas das categorias de base foram os jovens Arthur, goleiro, e os atletas de linha Thiago de Paula, Danilo, Gilson e Thiaguinho. Todos fazem parte da equipe sub-20 do tricolor, mas são costumeiramente relacionados também no time de aspirantes.

