São Paulo se prepara para as quartas de final com ‘jogo alemão’

O São Paulo segue com sua preparação para o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o elenco trabalhou pela manhã disputando um ‘jogo alemão’, atividade comandada pelo técnico interino Vagner Mancini, que decidiu inovar.

A comissão técnica dividiu o grupo em três equipes com oito atletas cada. Um dos times tinha a missão de fazer gol no adversário, que, por sua vez, precisava defender e, ao retomar a posse de bola, cruzar a linha do meio-campo. Na outra metade do gramado, uma outra equipe aguardava para entrar em ação.

Leia mais:

Cuca deve assumir São Paulo em 2 de abril e pode estrear em decisão

Marco Aurélio reprova eventual contratação de Pato pelo São Paulo

A ideia de Vagner Mancini e seus auxiliares foi estimular as trocas de passes rápidas e fazer ajustes no sistema defensivo são-paulino, já que nos últimos jogos o Tricolor tem sofrido tanto para criar jogadas de perigo quanto para frear o ataque rival.

Posteriormente, os jogadores, divididos em duas equipes, participaram de um outro trabalho tático, em campo reduzido, que fechou a sexta-feira do elenco tricolor.

Mirando uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, o São Paulo volta a treinar neste sábado, dia em que o técnico interino Vagner Mancini fará os últimos ajustes para o primeiro jogo das quartas de final, contra o Ituano, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, que voltará a receber o Tricolor após os danos sofridos pela forte enchente ocorrida no início de março.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com