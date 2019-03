Figura importante dos bastidores do São Paulo, Marco Aurélio Cunha reprova uma eventual contratação de Alexandre Pato. De acordo com o conselheiro vitalício, o atacante não tem a identificação necessária com o clube nem a possibilidade de um retorno financeiro.

“A gente está atirando muito em ídolos, em jogadores como o Pato, como solução. E eu não acho que é solução alguma para o São Paulo. O São Paulo tem jogadores bons formados lá, basta que não negocie precocemente”, afirmou Cunha ao canal Fox Sports.

“Se negociar para que se estruture o clube, OK. Mas negociar para investir em jogadores que não tem retorno financeiro, que não tem apego, que não conhecem o clube de forma maior, o São Paulo nunca vai se reconstruir”, acrescentou.

Para o ex-diretor de futebol, o Tricolor deve apostar em suas crias das categorias de base. “O São Paulo tem que participar dos campeonatos com os seus jogadores formados em casa, e com reforços importantes no sentido de competitividade e não de idolatria”, ressaltou.

“A idolatria não traz resultado, o que traz resultado é a competitividade. Para isso [tem] esse menino Antony. Não tenho dúvidas de que será um dos grandes ídolos do São Paulo se não for negociado. O São Paulo precisa encontrar um estilo de jogo, competitivo e veloz”, explicou.

Livre no mercado desde o último final de semana, Alexandre Pato rescindiu com o chinês Tianjin Tianhai e entrou definitivamente na mira do Tricolor. Reforçar o time com o atacante não é uma das prioridades do técnico Cuca, mas a diretoria tenta viabilizar a contratação financeiramente, além de trazer os reforços pedidos pelo treinador.