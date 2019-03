São Paulo recebe subprefeito do Butantã para vistoriar Morumbi após enchentes

O São Paulo divulgou nesta terça-feira que recebeu a visita do subprefeito do Butantã, Paulo Vitor Sapienza, para uma vistoria no estádio e complexo social do Morumbi, danificados pelas chuvas torrenciais que acabaram ocasionando enchentes na região nos últimos dias dois e nove de março.

A ideia é que o São Paulo e a Prefeitura da cidade trabalhem em conjunto para identificar as razões do estrago causado no complexo do Morumbi e traçar ações para minimizar os riscos de novos alagamentos na área. A visita de Paulo Vitor Sapienza foi solicitada pelo próprio Tricolor.

A vistoria teve como foco principal o exame das galerias pluviais subterrâneas. Algumas delas podem ter sido rompidas, fato que causaria os alagamentos. Justamente por isso, é preciso fazer um mapeamento de todas essas galerias para avaliar a necessidade de intervenção.

Na próxima quinta-feira o São Paulo voltará a se encontrar com as autoridades públicas para tratar das enchentes responsáveis por danos consideráveis no Morumbi. Membros do clube irão à Prefeitura para compartilhar informações e imagens dos impactos dos alagamentos em reunião institucional.

Vale lembrar que o complexo social já está em seu processo de conclusão de limpeza e higienização. A área mais afetada foi o parque aquático. Inicialmente o São Paulo informou que o prazo de reestruturação do clube duraria 30 dias, contudo, a ideia da diretoria é viabilizar a reabertura aos associados antes do previsto.

Já em relação ao estádio do Morumbi, funcionários começaram a reconstrução dos vestiários, e o São Paulo deve voltar à sua casa somente no mata-mata do Campeonato Paulista, isso se o time comandado por Vagner Mancini se classificar, uma vez que, neste sábado, o clássico contra o Palmeiras acontecerá no Pacaembu e na última rodada da primeira fase a equipe enfrenta o São Caetano fora de casa.

