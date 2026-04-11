São Paulo prepara ação com ‘spoiler’ de camisa 2 em jogo contra o Vitória

Neste sábado, o São Paulo enfrenta o Vitória no Barradão, às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece em meio às ações do clube para o lançamento oficial do segundo uniforme da temporada, marcado para a próxima segunda-feira, no período da manhã. A nova camisa já começará a ser distribuída nas lojas oficiais para comercialização.

Como forma de se antecipar aos tradicionais vazamentos e apresentar a camisa II de maneira organizada e atrativa aos torcedores, o São Paulo preparou ações de marketing e ativações nas mídias digitais neste sábado, oferecendo um "spoiler" do novo uniforme.

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Em São Paulo, na loja oficial da New Balance no Conjunto Nacional, nove influenciadores - entre eles a comunicadora Gabi Martins - e dez sócios-torcedores receberão a nova camisa e irão compartilhá-la com o público nas redes sociais.

Já em Salvador, o influenciador Bruno Ryan e 11 torcedores da embaixada são-paulina na Bahia acompanharão a partida no Barradão e farão uma divulgação orgânica da camisa II do Tricolor Paulista. Para registrar a ação, o clube contratou uma equipe especializada de filmagem.