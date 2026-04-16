São Paulo espera manifestação de Arboleda para tentar rescisão amigável

O São Paulo espera por uma manifestação de Robert Arboleda até esta sexta-feira. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o clube espera ter contato com o jogador dentro do prazo estipulado para tentar uma rescisão de contrato amigável.

Mesmo entendendo que o acordo com o jogador por uma rescisão se distancia, o São Paulo segue aguardando. Caso Arboleda não cumpra os prazos, o Tricolor deve esperar os 30 dias da ausência dele para encerrar o contrato por justa causa.

De acordo com a apuração, o São Paulo tinha valores a pagar para Arboleda e havia negociado, por meio de um acordo, a quitação gradativa do valor atrasado. A partir disso, concluiu os pagamentos, até o sumiço do zagueiro equatoriano.

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Relembre o caso

Arboleda não esteve junto aos demais companheiros de São Paulo na concentração para o jogo contra o Cruzeiro, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor deveria ter se apresentado às 12h (de Brasília), no SuperCT, mas não o fez e acabou cortado da lista de relacionados para a partida.

Internamente, o São Paulo ouviu que Arboleda teria viajado ao Equador, às pressas, na madrugada do último dia 4 de abril. O clube não confirmou o paradeiro do atleta de imediato, uma vez que ele não respondeu às tentativas de contato do Tricolor. A localização do jogador foi atestada no dia seguinte.

Já na segunda-feira, dia 6 de abril, o diretor de futebol Rui Costa contestou o sumiço de Arboleda e classificou a atitude do jogador como "falta de respeito" com elenco, diretoria e torcida do São Paulo. No mesmo dia, o Tricolor enviou uma notificação formal ao equatoriano, dando um prazo de 24 horas para que ele justificasse o sumiço das atividades do clube.

Por Alexandre Silvestre