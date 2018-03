São Paulo perde Tréllez para primeiro embate com São Caetano

Tréllez foi titular nos dois últimos jogos do São Paulo a pedido de Diego Aguirre. Entretanto, na estreia do técnico uruguaio à beira do campo, o centroavante sequer será opção no banco de reservas.

Uma pancada na partida da última quarta, contra o CRB, em Maceió, acabou resultado em um trauma no joelho direito do jogador, que até tentou participar do treinamento dessa sexta, mas acabou sendo obrigado a deixar a atividade mais cedo por causa das fortes dores.

Com isso, Tréllez está fora da lista de relacionados do Tricolor do Morumbi para enfrentar o São Caetano, às 16 horas desse sábado, no estádio Anacleto Campanella, na região do ABC, pelo duelo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

Anderson Martins, outro que foi titular pela Copa do Brasil, voltou a ser atormentado pelas dores na região cervical e de novo teve de ser cortado, assim como Hudson, Araruna, Sidão e Reinaldo, todos sem condições, seja por lesão por questão física, de ajudar o São Paulo nesse fim de semana.

Diego Aguirre não revelou a escalação para seu primeiro desafio efetivamente à frente do São Paulo, mas a tendência é que a equipe entre em campo com: Jean; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, Petros, Marcos Guilherme, Cueva e Valdívia; Diego Souza (Brenner).

Independente do resultado do confronto desse sábado, São Paulo e Azulão definirão quem avança à semifinal na próxima teça, às 21 horas, no estádio do Morumbi.

Confira a primeira lista de relacionados do São Paulo formalizada por Diego Aguirre:

Goleiros: Jean e Lucas Perri

Laterais: Bruno, Éder Militão e Júnior Tavares

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Jucilei, Liziero, Pedro e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Paulinho