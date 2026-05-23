São Paulo perde Luciano e Wendell por suspensão para duelo contra o Remo

Luciano e Wendell receberam cartão amarelo no empate do São Paulo diante do Botafogo por 1 a 1, neste sábado, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e desfalcarão o Tricolor no próximo compromisso da equipe na competição nacional.

Os dois jogadores estavam pendurados e acabaram advertidos pelo árbitro Lucas Casagrande ao longo da partida. Luciano recebeu o cartão ainda no primeiro tempo, após se envolver em uma confusão antes da cobrança de uma falta para o São Paulo. Já Wendell foi advertido na etapa final.

Desta forma, a dupla está suspensa para o duelo contra o Remo, válido pela 18ª rodada do Brasileirão, marcado para o próximo domingo, em Belém.

Além da suspensão, Luciano também virou preocupação no departamento médico. Autor do gol são-paulino, o camisa 10 sentiu dores na panturrilha direita ainda na comemoração do lance que abriu o placar e precisou deixar o gramado aos 20 minutos do primeiro tempo.

Situação do São Paulo

O São Paulo voltou a desperdiçar a chance de encerrar a sequência negativa na temporada. O empate diante do Botafogo ampliou o jejum do Tricolor para oito partidas sem vitória, com quatro empates e quatro derrotas no período. Dorival Júnior, por sua vez, segue sem vencer em sua terceira passagem pelo comando do clube.

Com o empate, o São Paulo permaneceu na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, agora com 25 pontos, enquanto o Botafogo chegou aos 22 e se manteve na nona posição.