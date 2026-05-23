São Paulo cede empate ao Botafogo pelo Brasileiro e vê jejum aumentar

Neste sábado, o São Paulo cedeu empate ao Botafogo por 1 a 1, no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que foi vaiado ao final da partida, saiu na frente logo nos primeiros minutos com Luciano, mas viu Jordan Barrera deixar tudo igual para o Glorioso na reta final do segundo tempo.

O clube paulista ampliou sua sequência sem vitórias na temporada. Agora, já são oito partidas sem triunfos, com quatro empates e quatro derrotas no período. Dorival Júnior segue sem vencer em sua terceira passagem pelo comando do São Paulo, após dois jogos disputados.

Situação no Brasileirão

Com o empate, o São Paulo estaciona na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, agora com 25 pontos conquistados, cinco atrás do Fluminense, terceiro colocado, que soma 30. O Athletico-PR, quinto colocado com 24 pontos, ainda joga nesta rodada e pode ultrapassar o Tricolor.

Já o Botafogo permanece na nona posição, com 22 pontos. O Glorioso, porém, ainda corre o risco de perder colocações ao longo da rodada, dependendo dos demais resultados.

📋 Resumo do jogo

🔴⚫⚪ SÃO PAULO 1 x 1 BOTAFOGO ⚪⚫⚪

🏆 Competição: 17ª rodada do Brasileirão

🏟️ Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: às 17h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Luciano, Wendell e Rafael (São Paulo) | Gabriel Justino, Montoro, Chris Ramos e Joaquin Correa (Botafogo)

🟥 Cartões vermelhos: nenhum

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Andrey Luiz

VAR: Heber Roberto Lopes

Gols

⚽ Luciano aos 3' do 1ºT (São Paulo)

⚽ Jordan Barrera, aos 45' do 2ºT (Botafogo)

🔴⚫⚪ SÃO PAULO

Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino (Osório) e Wendell; Pablo Maia e Danielzinho; Luciano (Pedro Ferreira/Djhordney), Artur, Ferreira (Tapia) e Calleri

Técnico: Dorival Júnior

⚪⚫⚪ BOTAFOGO

Neto; Vitinho, Ferraresi, Gabriel Justino (Cris Ramos) e Marçal; Huguinho (Joaquín Correa), Santi Rodríguez e Montoro (Edenílson); Villalba (Kadir Barría), Kauan Toledo (Jordan Barrera) e Arthur Cabral

Técnico: Franclim Carvalho

Como foi o jogo?

Aos 3 minutos do primeiro tempo, o São Paulo abriu o placar no Morumbis. Artur arriscou de fora da área após tabela com Luciano, Neto falhou ao espalmar no gramado molhado e o camisa 10 aproveitou o rebote dentro da pequena área para empurrar para o fundo das redes.

Pouco depois, aos 14, o Tricolor quase ampliou. Em cobrança de escanteio de Artur, Alan Franco subiu completamente livre na primeira trave, mas cabeceou por cima do gol. A pressão são-paulina continuou aos 16 minutos. Calleri roubou a bola no campo de ataque e acionou Artur, que cruzou rasteiro para a área. Ferraresi apareceu no momento exato para cortar antes da finalização do argentino.

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Já aos 20, veio a preocupação para Dorival Júnior. Luciano, que já demonstrava desconforto desde a comemoração do gol, sentiu dores na panturrilha direita e precisou deixar o campo de maca.

Na reta final da primeira etapa, aos 37, Calleri quase marcou um belo gol. Após cruzamento rasteiro de Artur e corte parcial da defesa, o atacante argentino bateu colocado, com efeito, e viu a bola passar com muito perigo ao lado da trave.

Aos 43 minutos, o São Paulo voltou a perder um jogador por problema físico. Sabino sentiu muitas dores após cometer falta em Villalba e precisou ser substituído por Osório.

Segundo tempo

No segundo tempo, aos 8 minutos, o Botafogo chegou a balançar as redes. Marçal cobrou falta na área e Arthur Cabral cabeceou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão da arbitragem.

Pouco depois, aos 12, Ferreira desperdiçou grande oportunidade para ampliar. Wendell cruzou rasteiro pela esquerda, a bola atravessou a área e sobrou limpa para o atacante, que finalizou por cima do travessão.

Na sequência, aos 17, o Botafogo quase empatou. Huguinho fez ótima jogada pela esquerda e encontrou Kadir na área. O atacante girou sobre a marcação e finalizou firme, mas Rafael apareceu bem para salvar o São Paulo.

Aos 26, o Botafogo voltou a balançar as redes, mas teve mais um gol anulado por impedimento. Santi Rodríguez cruzou para a área, Arthur Cabral desviou de cabeça e Barrera apareceu livre para completar para o gol. No entanto, a arbitragem flagrou posição irregular no lance e invalidou a jogada.

O São Paulo desperdiçou uma grande chance de matar o jogo no contra-ataque, aos 33. Artur arrancou em velocidade e acionou Calleri, que deu um passe milimétrico para Tapia dentro da área. O atacante finalizou de primeira, mas, muito desequilibrado, mandou para fora.

Aos 44 minutos do segundo tempo, o Botafogo chegou ao empate após pressionar o São Paulo em bolas aéreas. Depois de cobrança de escanteio, Marçal cabeceou na primeira trave e Rafael afastou de soco. No rebote, Barrera dominou na intermediária e acertou um chute de primeira para deixar tudo igual no placar.

Aos 50 minutos, o São Paulo respondeu em rápido contra-ataque puxado por Calleri. O argentino encontrou Tapia livre dentro da área, mas o atacante bateu por cima do travessão e desperdiçou a última grande oportunidade do jogo.

Próximos jogos

São Paulo

Jogo: São Paulo x Boston River | 6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data e horário: 26/5 (terça-feira), às 19h

Local: Morumbis

Botafogo

Jogo: Caracas x Botafogo | 6ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data e horário: 27/5 (quarta-feira), às 19h

Local: Estádio Olímpico de la UCV