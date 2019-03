São Paulo perde chance de decidir possível final no Morumbi: entenda

O São Paulo, que empatou por 0 a 0 com o Palmeiras no último sábado, não tem mais possibilidade de mandar no Morumbi um eventual segundo jogo de final do Campeonato Paulista. A torcida tricolor lamentou a notícia após a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Santos, neste domingo, em Itaquera.

Com os resultados das partidas de ida das semifinais, o Palmeiras segue na liderança da classificação geral, com 30 pontos, à frente de Santos (27), Corinthians (26) e São Paulo (22).

A única chance de o Tricolor decidir o campeonato no Morumbi era ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, e o Corinthians eliminar o Santos nos pênaltis após dois empates, hipótese descartada com o triunfo do clube de Parque São Jorge neste domingo.

Portanto, mesmo que vença o Palmeiras na arena alviverde, o Tricolor não consegue alcançar a pontuação de Corinthians e Santos na somatória das fases. Ou seja, os comandados de Cuca fariam uma possível segunda final longe do Morumbi, que receberia apenas o primeiro duelo.

O jogo de volta contra o Palmeiras está marcado para o próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Em caso de nove igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.

