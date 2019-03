Choque-Rei fica no zero com VAR em pênalti e gol anulado no Morumbi

Em um clássico movimentado, São Paulo e Palmeiras abriram as semifinais do Campeonato Paulista 2019 na noite deste sábado. Jogando no Morumbi, os rivais travaram um Choque-Rei repleto de boas chances e lances polêmicos, mas não saíram de um empate por 0 a 0, naquela que foi a última partida de Vagner Mancini como técnico interino do Tricolor.

Com o resultado, o time que vencer o jogo de volta, marcado para as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Allianz Parque, garantirá uma vaga na decisão do torneio estadual. Em caso de novo empate, o finalista será definido nos pênaltis. O adversário sairá do confronto entre Santos e Corinthians.

Antes, porém, o Palmeiras tem um compromisso pela Copa Libertadores. Na terça-feira, às 19h15, o time alviverde enfrenta o San Lorenzo, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos. Enquanto isso, já sob o comando do técnico Cuca, o São Paulo terá a semana cheia para se preparar para o Choque-Rei decisivo.

O Jogo – O primeiro tempo foi bastante agitado no Morumbi. Empurrado por mais de 40 mil pessoas, o São Paulo começou melhor e levava perigo com o ousado Antony, causador de problemas à defesa palmeirense. Aos 14 minutos, após triangulação do jovem com Igor Gomes e Pablo, Everton Felipe aproveitou a sobra e bateu colocado da entrada da área, tirando tinta do travessão.

O Palmeiras só foi assustar aos 22 minutos, quando Dudu arriscou da intermediária e acertou um belo chute na trave esquerda de Tiago Volpi. O São Paulo não se abateu e respondeu de imediato. Em boa trama pela esquerda, Liziero cruzou na área, Pablo ganhou de Edu Dracena no alto e desviou de leve na bola, que tocou no travessão e foi para fora.

Com Antony inspirado, as jogadas fluíam pela direita. Hudson tabelou com o atacante e cruzou rasteiro para Pablo dominar e chutar colocado. A bola passou raspando o poste direito de Weverton. Aos 37 minutos, Dudu recebeu de Bruno Henrique e caiu na área. O árbitro Vinicius Furlan assinalou pênalti de Reinaldo no lance, mas voltou atrás e desmarcou a infração após consultar o VAR.

As polêmicas não pararam por aí. Aos sete minutos da etapa complementar, após Igor Gomes cobrar escanteio, Bruno Alves testou no meio da área, e Arboleda completou para as redes. O juiz, porém, viu falta de Bruno em Marcos Rocha e invalidou o gol.

Embora Antony continuasse dando trabalho à defesa alviverde, o São Paulo não conseguia criar chances perigosas como no primeiro tempo. Mancini, então, colocou Everton e Nenê nas vagas de Everton Felipe e Igor Gomes. Felipão respondeu trocando os laterais e apostando em Lucas Lima no lugar de Ricardo Goulart.

As alterações, contudo, não surtiram efeito, e o jogo caiu de intensidade nos instantes derradeiros do segundo tempo. O Palmeiras até tentou se lançar mais ao ataque apostando na bola aérea, mas não teve sucesso em sua estratégia. O São Paulo, por sua vez, acusou cansaço e tampouco levou perigo à meta de Weverton até o apito final.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 0 PALMEIRAS

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 30 de março de 2019, sábado

Horário: 18 horas (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan

Assistentes: Marcelo van Gasse e Danilo Simon

VAR: Raphael Claus, auxiliado por Emerson de Carvalho e Flávio de Souza

Público: 43.292 pagantes

Renda: R$ 1.809.853,00

Cartões amarelos: Luan, Liziero, Arboleda e Hudson (SAO); Victor Luis, Felipe Melo, Marcos Rocha e Gustavo Scarpa (PAL)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins (Arboleda) e Reinaldo; Luan, Liziero e Igor Gomes (Nenê); Antony, Pablo e Everton Felipe (Everton)

Técnico: Vagner Mancini

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis (Diogo Barbosa); Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart (Lucas Lima); Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari