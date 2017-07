São Paulo pega o lanterna Atlético-GO para reagir em estreia de Dorival

Às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Morumbi, o penúltimo colocado São Paulo estará diante do lanterna Atlético-GO em confronto direto dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O duelo ainda será marcado pela estreia de Dorival Júnior no comando técnico do Tricolor, que demitiu Rogério Ceni na semana passada.

Com 11 pontos ganhos em 12 rodadas, o São Paulo vem de derrota por 3 a 2 para o Santos, resultado que fez o jejum de vitórias no torneio aumentar para sete partidas consecutivas (cinco reveses e dois empates). Por isso, o triunfo é visto como obrigação para a equipe iniciar a sua fuga da zona de descenso.

“Cada jogo tem que ser encarado como decisão. Nossa reação no campeonato tem que começar agora. Precisamos dos três pontos na quinta-feira”, conscientizou-se o volante Jucilei.

Para começar bem sua passagem no Morumbi, Dorival Júnior sinalizou fazer algumas mudanças no time. Cueva, que nem sequer viajou para Santos no final de semana, e Wellington Nem, que ainda não vingou com a camisa tricolor, voltarão ao ataque titular nos lugares de Denilson e Marcinho. Caso a escalação com cinco estrangeiros – testada nos dois treinos táticos da semana – seja confirmada, Lugano será cortado até do banco de reservas.

Ciente da delicada situação da equipe na competição, a diretoria são-paulina manteve os preços promocionais de ingressos. Contudo, pouco mais de 11 mil bilhetes foram vendidos antecipadamente, segundo a última parcial do clube.

“Contamos com a torcida para lotar o Morumbi, porque será o jogo da nossa vida. Precisamos vencer, um resultado positivo devolverá a confiança ao elenco e será importante neste primeiro passo para subir na tabela”, avaliou o meio-campista Petros.

No Atlético-GO, a ideia é usar a má fase do São Paulo a seu favor no Morumbi. Com míseros sete pontos, o 20º e último colocado do Brasileirão espera se defender bem e jogar a pressão para o time da casa.

“É melhor pegar o São Paulo neste momento. Se a gente “fechar a casa” e conseguir segurar uns 15 ou 20 minutos, o torcedor deles já vai começar a vaiar. Os jogadores deles vão querer atacar. A gente pode sair em contra-ataque e fazer o gol. Quem acreditava que o Avaí ganharia do Grêmio? Foram lá (em Porto Alegre) e ganharam no contra-ataque”, receitou Walter, que deverá voltar ao time titular nesta quinta-feira.

Além do atacante, o zagueiro Gilvan, o lateral direito André Castro, o volante Igor e o meia Jorginho deverão ser novidades no Dragão, que busca somar seus primeiros pontos fora de casa no torneio nacional – até agora são cinco derrotas em cinco jogos.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-GO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 13 de julho de 2017, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Rocha Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (ambos da BA)

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Buffarini, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei e Petros; Wellington Nem, Cueva e Gomez; Lucas Pratto

Técnico: Dorival Júnior

ATLÉTICO-GO: Felipe; André Castro, Roger Carvalho, Gilvan e Bruno Pacheco; Marcão e Igor; Andrigo, Jorginho e Breno Lopes; Walter

Técnico: Doriva