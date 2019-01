São Paulo pede R$ 12 milhões à Fiorentina para vender Lucas Perri

A Fiorentina está de olho em Lucas Perri. O jovem goleiro do São Paulo, sem oportunidades no time profissional, faz parte dos planos do time viola, que pretende adquiri-lo por empréstimo. A diretoria tricolor, por sua vez, não vê a proposta com bons olhos e só libera o promissor arqueiro caso haja um negócio em definitivo, por cerca de R$ 12 milhões. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, também há uma oferta de um clube inglês, não revelado.

O São Paulo entende que Lucas Perri é um goleiro que ainda precisa adquirir mais experiência e por isso vem o mantendo no banco de reservas. Nem mesmo a efetivação de André Jardine deu ao jovem revelado em Cotia mais perspectiva, já que a diretoria optou por contratar Tiago Volpi do que lhe dar uma oportunidade depois do rendimento instável de Jean no final da última temporada.

A ideia do São Paulo é tentar vender Lucas Perri por uma alta quantia e recuperar o valor investido em Jean, que, por enquanto, não se firmou. O montante também poderia ser usado para comprar Tiago Volpi, que tem contrato com o Querétaro até junho de 2022.

Perri, por sua vez, tem o sonho de defender a Seleção Brasileira nas Olimpíadas do ano que vem, em Tóquio, e para isso precisa de minutos em campo. Recentemente, ele esteve ligado ao São Bento, de Sorocaba, que tentou o empréstimo do jovem para a disputa do Campeonato Paulista e Série B do Brasileirão.

Sem ser acionado no time profissional em 2018, Lucas Perri disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23) para pegar ritmo de jogo e acabou sendo uma das peças-chave da equipe que conquistou o título em cima do Internacional.

