Sem espaço no São Paulo, Lucas Perri está na mira do São Bento

O São Bento está interessado na contratação de Lucas Perri. Tido por muitos torcedores são-paulinos como o goleiro ideal para a equipe em 2019, o garoto revelado em Cotia e multicampeão pelo sub-20 sob o comando de André Jardine pode ir parar em Sorocaba no intuito de ganhar mais oportunidades.

Recentemente, Perri renovou contrato com o São Paulo até 2022. Justamente por isso, o intuito do São Bento seria levar o jogador para Sorocaba por empréstimo. Um ponto que pesa contra o clube do interior é o fato de André Jardine ter sido efetivado como treinador do Tricolor, uma vez que costuma dar bastante oportunidades aos jovens vindos da base.

Terceiro goleiro do São Paulo em 2018, Lucas Perri não foi acionado em nenhuma partida. Na reta final de temporada, Sidão perdeu a vaga de titular no gol para Jean após sucessivas falhas, contudo, o então reserva que passou a ser dono da meta tricolor também errou em alguns lances, como em um dos gols sofridos na partida contra o Vasco, fato que enfureceu a torcida.

Aos 20 anos, Lucas Perri teria a concorrência do experiente Diego Cavalieri, outro goleiro cotado para defender o São Bento no Campeonato Paulista e Série B do Brasileirão em 2019. Campeão brasileiro com o Fluminense e com passagens pela Seleção Brasileira e Liverpool, Cavalieri está inativo desde que se despediu do Crystal Palace, da Inglaterra.

Kléber Gladiador, que estava praticamente acertado para defender o São Bento em 2018, voltou a estar na pauta do clube sorocabano neste fim de ano. O presidente do clube, inclusive, vem mantendo conversas com o experiente atacante.