São Paulo parabeniza Ganso e torcida pede volta do meia

Maestro @phganso, te desejamos um Feliz Aniversário! 🔴⚪⚫🎂🎈 pic.twitter.com/1zNkKrsBOz — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 12, 2017

O São Paulo parabenizou, na tarde desta quinta-feira, nas redes sociais, o meia Paulo Henrique Ganso por seu aniversário de 28 anos. A publicação na conta do clube no Twitter foi invadida por comentários de torcedores pedindo para que o jogador retorne ao Tricolor.

No clube do Morumbi, pelo qual atuou entre 2012 e 2016, Ganso disputou 214 partidas oficiais e marcou 24 gols. Nesse período, a Copa Sul-Americana de 2012 foi o seu único título com a camisa tricolor.

Longe de repetir no São Paulo os feitos conquistados no Santos, Ganso foi vendido ao Sevilla, da Espanha, em julho do ano passado por 9,5 milhões de euros (R$ 34,4 milhões, na cotação da época). Na ocasião, o Tricolor embolsou 4,5 milhões de euros (R$ 16,3 milhões), além de bônus condicionados ao desempenho do atleta.

Ganso não foi o primeiro a ter o retorno requisitado por parte da torcida são-paulina. No dia 2 de setembro, Alexandre Pato havia sido parabenizado pelo clube na internet e a mensagem também virou alvo de pedidos dos tricolores pelo retorno do atacante ao Morumbi.

Com contrato até 30 de junho de 2021, Ganso ainda não engrenou no Sevilla. Na temporada 2016/2017, ele foi pouco utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli, atual comandante da seleção argentina, atuando em apenas 16 jogos, com três gols marcados.

No entanto, na atual temporada, em que é comandado pelo também argentino Eduardo Berizzo, o meia já soma dois tentos em cinco partidas das quais participou.

pede pra ele voltar por favor, traz de volta — leni (@hvikaiss) October 12, 2017

Traz ele de volta pf — Filipe Silva (@_filipesilvab) October 12, 2017

Aquela saudade 😢 Parabéns Maestro — Saah ❤🇾🇪 SPFC (@sasa_domingos) October 12, 2017

Volta por favor eu to implorando — ingrid (@yeahmahne) October 12, 2017