Pato é parabenizado pelo São Paulo e torcedores pedem sua volta

Neste sábado, @AlexandrePato completa 28 anos, e o Tricolor deseja um feliz aniversário 🔴⚪⚫🎂🎈🎁 pic.twitter.com/xjJ7PT3Wa1 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 2 de setembro de 2017

Atualmente defendendo o chinês Tianjin Quanjian, Alexandre Pato completou neste sábado 28 anos de idade. Último clube brasileiro que contou com seu futebol, o São Paulo parabenizou o jogador em uma rede social. E não foram poucos os torcedores que responderam a mensagem com pedidos de retorno do atacante ao Morumbi.

Vindo por empréstimo do arquirrival Corinthians, em uma negociação que levou Jadson ao clube de Parque São Jorge, Pato atuou pelo time tricolor entre 2014 e 2015. Nesse período, marcou 26 gols em 61 jogos disputados.

Apesar de ter sido emprestado ao Chelsea-ING e posteriormente vendido ao Villarreal-ESP, Pato continuou ligado ao São Paulo. Em maio deste ano, inclusive, ele rebateu o ator Henri Castelli, que teceu críticas ao time, no Instagram.

O desejo da torcida tricolor, contudo, é impossível de ser realizado e Pato não reforçará o São Paulo no restante da temporada. O prazo para inscrição de atletas contratados do exterior se encerrou em julho. Em janeiro, o jogador foi adquirido por 18 milhões de euros pelo Tianjin Quanjian, com quem tem vínculo por mais dois anos e meio.

Veja alguns pedidos para Pato voltar ao São Paulo:

Ano que vem, ele podia comemorar o aniversário no Morumbi, né?! 🤔 — Welton Lucas (@uWelton_) 2 de setembro de 2017

manda um contrato de presente pra ele — rave (@lawrsmila) 2 de setembro de 2017

Parabéns Pato muitas felicidades e muitos anos de vida! Que Deus te abençoe! Só acho que você deveria voltar. 🎉🎁🎊🎂🎈 — Laís 🇾🇪 (@lah_ss_) 2 de setembro de 2017

Parabéns @AlexandrePato , esperamos seu retorno para o gigante, monstro!!! — Anderson Fonteles (@anderson_font) 2 de setembro de 2017