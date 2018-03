São Paulo negocia contratação de jovem centroavante uruguaio

O São Paulo está trabalhando para anunciar o seu oitavo reforço para a temporada 2018. Trata-se do centroavante Gonzalo Carneiro, do Defensor-URU. De acordo com o jornal uruguaio Ovación, inclusive, a negociação está avançada.

Com 22 anos, o atleta está sem jogar desde novembro de 2017 devido a uma pubalgia. A lesão, aliás, foi o motivo pelo qual o Grêmio desistiu de contratá-lo inicialmente. Na sequência, o clube gaúcho fez nova investida, mas o negócio não andou.

De acordo com a publicação, a negociação se desenrola há várias semanas, e a expectativa é que Carneiro assine um contrato de três anos. No Morumbi, a contratação é vista como uma boa oportunidade de mercado.

A diretoria são-paulina o observa desde antes Diego Aguirre assumir o comando técnico do time, na semana passada. O jogador, de 1,91m, é considerado uma das principais revelações do futebol uruguaio nos últimos anos. Na última temporada, ele marcou 13 gols em 35 partidas oficiais.

Gonzalo Carneiro tem contrato com o Defensor até junho deste ano. Portanto, já pode assinar com outro clube. Ainda assim, o time de Montevidéu espera uma compensação financeira do São Paulo – o valor está sendo negociado.

“Falamos com o representante de Carneiro todos os dias e agora aguardamos a confirmação. No Defensor não falamos de valores”, afirmou o presidente do clube uruguaio, Daniel Jablonka, ao Ovación.

No último sábado, após a derrota para o São Caetano pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista, o diretor-executivo Raí indicou que faria mais contratações para o restante da temporada. Caso o acerto se concretize, Carneiro concorreria com Diego Souza, Tréllez, Brenner e Bissoli por uma vaga no time de Aguirre.

Até o momento, o Tricolor se reforçou com sete jogadores para 2018: o goleiro Jean, os meia-atacantes Diego Souza e Valdívia, o zagueiro Anderson Martins, o centroavante Tréllez, o meia Nenê e o lateral direito Régis.

