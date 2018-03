Raí pede para São Paulo se impor na volta e fala em buscar reforços

O diretor-executivo de futebol do São Paulo, Raí, deixou o Estádio Anacleto Campanella bastante insatisfeito com a atuação do time na derrota por 1 a 0 para o São Caetano, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

Após a partida, o agora dirigente mostrou que dará tempo para que o técnico Diego Aguirre faça as correções necessárias no time, mas exigiu uma postura completamente diferente no duelo de volta.

“Uma tarde triste. O time começou mal, erramos muito, tecnicamente não conseguimos esboçar uma reação, porque o time não estava bem. Obviamente está começando o trabalho. O São Paulo tem uma missão dentro de casa, tem que se impor, ir para cima, virar o placar e tentar se manter na competição”, analisou Raí.

Nesta tarde, o São Paulo jogou com quatro meias de origem. Além dos armadores Nenê, Cueva e Valdívia, Diego Souza atuou improvisado de centroavante. Questionado se havia falhas no planejamento de contratações, o diretor afirmou que buscará trazer reforços para as outras posições.

“Obviamente vamos buscar mais opções pensando na temporada como um todo. Mas hoje não dá para avaliar porque o time não se reconheceu, não estava bem, tecnicamente estava ruim. O gramado estava ruim, sol forte, mas isso não é desculpa. Tecnicamente o time estava ruim, então não deu para avaliar mais a fundo”, concluiu.

Com o resultado, o São Paulo terá de vencer o São Caetano por dois gols de diferença no duelo de volta para avançar às semifinais do Paulistão sem precisar das penalidades máximas. A partida está marcada para esta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Morumbi.

