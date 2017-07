São Paulo nega procura por Walter e mira renovação de Renan

A suposta proposta do São Paulo por Walter, do Corinthians, nunca existiu. Quem garante é a diretoria tricolor, que diz não estar à procura de outro goleiro para o plantel, assegurando ainda que iniciará uma negociação para renovar o contrato de Renan Ribeiro.

Com 27 anos, Renan Ribeiro virou titular da meta são-paulina em meio à disputa do Campeonato Paulista. Apesar da recente falha na derrota por 3 a 2 para o Santos, o arqueiro vem se mostrando seguro e tem prestígio com o técnico Dorival Júnior, que o lançou para o futebol profissional no Atlético-MG, em 2010.

O contrato de Renan com o São Paulo termina em 28 de maio do ano que vem. Assim, caso não renove em breve, o goleiro poderá assinar com qualquer clube a partir de 28 de dezembro, seis meses antes do término do vínculo.

A ideia da diretoria é prestigiar Renan Ribeiro e mantê-lo no elenco. Até porque Denis terá o contrato encerrado em 31 de dezembro, deixando uma lacuna a ser preenchida futuramente. No ano passado, quando Denis já era questionado pela torcida, rumores davam conta de uma suposta procura do São Paulo por Walter.

O recém-chegado Dorival Júnior avalia a possibilidade de contar com reforços para determinadas posições – o meia Marcos Guilherme está próximo de ser anunciado no Morumbi -, porém ainda não viu a necessidade de contratar um goleiro. No momento, além de Renan e Denis, que trata de uma tendinite no ombro esquerdo, o novo treinador tem Sidão e Lucas Perri à sua disposição para a meta são-paulina.