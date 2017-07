São Paulo se aproxima de Marcos Guilherme e Lucão pode sair

O São Paulo está próximo de anunciar mais um reforço. Trata-se do meia-atacante Marcos Guilherme, que tem contrato com o Dínamo de Zagreb-CRO até junho de 2018. O jogador chegaria por empréstimo de um ano. O Tricolor corre para fechar a negociação até quinta-feira, quando fecha a janela de transferências de atletas que atuam no exterior.

Com 21 anos, Marcos Guilherme foi emprestado ao time croata pelo Atlético-PR, mas não se adaptou ao futebol europeu e, por isso, vê o retorno ao Brasil como uma oportunidade de recuperar o bom futebol. A tendência é que ele chegue por empréstimo ao São Paulo, que teria a preferência de compra dos direitos econômicos ao final do vínculo.

Revelado pelo Furacão, Marcos Guilherme subiu para o time profissional em 2014, quando marcou sete gols em 46 partidas. No início deste ano, acertou sua ida para o Dínamo de Zagreb, onde foi mais discreto, com um tento anotado em 15 jogos. Antes, havia gerado o interesse do Flamengo e do Santos, à época treinado por Dorival Júnior.

O veloz Marcos Guilherme chegaria para ser mais uma opção de Dorival para as beiradas do campo. Na posição, o novo treinador tem neste momento à disposição Wellington Nem, Marcinho e Denilson, que ainda não se firmaram no time.

Ao mesmo tempo, o São Paulo negocia a saída de Lucão para o Dínamo de Zagreb. Afastado da equipe por ter declarado que a deixaria “para a alegria de muitos”, o zagueiro esteve perto de se transferir ao clube croata no ano passado, quando recebeu uma proposta de 4 milhões de euro. Contudo, de acordo com a diretoria tricolor, a iminente negociação de Lucão não possui vínculo com a chegada de Marcos Guilherme.