São Paulo não libera treino e escalação continua mistério para pegar o Bragantino

Como vem acontecendo nesta semana, somente 15 minutos foram liberados do treino do São Paulo nesta sexta-feira de manhã, que acontece como preparação para o confronto contra o Bragantino, no próximo domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Também como vem sendo feito, todos os atletas, incluindo Hernanes, Hudson e Willian Farias, fizeram o aquecimento todos juntos. Nesta terça-feira, Araruna se juntou aos colegas em atividades de alongamento e aquecimento, porém, a imprensa não teve acesso ao treino propriamente dito, portanto, não há indicações da formação titular que o interino Vagner Mancini mandará a campo.

Ainda assim é possível arriscar os 11 que iniciarão a partida: Tiago Volpi; Arboleda, Anderson Martins e Bruno Alves; Igor Vinicius, Luan, Hernanes (Nenê) e Léo; Helinho, Antony e Pablo.

Apesar de estarem nas atividades desta manhã, Hudson e Araruna não devem ficar à disposição para o confronto. Enquanto o primeiro se recupera de uma concussão, o segundo segue recuperação de lesão muscular. Reinaldo, Biro Biro, Liziero e Everton seguem recuperação separada, enquanto Gonzalo Carneiro está suspenso e não atua.

O São Paulo vai até Bragança para enfrentar o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista. O tricolor ocupa atualmente a terceira posição do grupo D, fora da zona de classificação para as quartas de final. Caso vença, vai para a segunda colocação da chave, já que o Ituano perdeu para o Palmeiras na abertura da rodada. Ainda, se o Oeste, líder, perder para o Santos, o time de Morumbi pode chegar à liderança.

*Especial para o Gazeta Esportiva.