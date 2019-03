Em meio à má fase, Hernanes brinca e mantém otimismo: “Vai dar certo”

O mau momento do São Paulo neste início de temporada pode ter desanimado grande parte da torcida, mas não a principal estrela do time. Nesta quinta-feira, após o treinamento no CT da Barra Funda, Hernanes, em um de seus “momentos proféticos”, previu a vinda de bons ares ao Morumbi.

“E aí, galera. Momento profético. Existem quatro coisas na vida que só servem quando se abrem: o livro, o guarda-chuva, a mente e a passada. É isso aí. Começamos a ter a passada por aqui, porque quando a gente acha que está fazendo a coisa certa, as coisas podem dar certo. Mas, quando estamos fazendo as coisas certas, elas têm que dar certo. É isso aí. Vai dar certo. Vamos sorrir”, disse Hernanes.

Afastado dos gramados por conta de uma tendinite, o Profeta voltou a treinar normalmente com os seus companheiros na última quarta-feira. Junto com Willian Farias, Hernanes é cogitado para ser relacionado para o duelo com o Bragantino, no próximo domingo, fora de casa, mas a comissão técnica ainda trata a situação do meia com cautela.

Fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo terá a oportunidade de retornar à segunda colocação do Grupo D se vencer o Bragantino no fim de semana, uma vez que o Ituano, atual detentor do posto, perdeu nesta quarta-feira para o Palmeiras por 3 a 2. O Oeste é o líder da chave, com 12 pontos.