São Paulo inicia reformulação com saídas em diversos setores do clube

O São Paulo começou sua prometida reformulação durante a pausa para a Copa América. Além de Carlinhos Neves, ex-chefe do departamento físico que pediu demissão, conforme noticiado na última sexta-feira, um funcionário do departamento administrativo e outro do departamento de análise de desempenho também foram desligados do quadro de colaboradores do Tricolor.

Conhecido internamente como Devile, o funcionário do departamento administrativo do São Paulo foi desligado nesta semana. Ele já havia sido afastado previamente pelo seu envolvimento na confusão com um torcedor no desembarque da delegação tricolor no Aeroporto de Congonhas, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia.

O departamento de análise de desempenho também sofreu mudanças. Romildo Lopes não faz mais parte do grupo de funcionários do setor. Raony Thadeu, Carlos Vargas e Luis Felipe Batista, que estava com a Seleção Brasileira sub-20 no Torneio Maurice Revello, na França, a princípio permanecem no São Paulo.

Recentemente, grupos da base aliada do presidente Leco entregaram um documento ao mandatário pedindo profundas mudanças no departamento de futebol do São Paulo. O “Vanguarda”, “Sempre Tricolor”, “Participação” e “Legião Tricolor”, que representam 82 conselheiros do clube, pediram que fosse feita uma avaliação do custo-benefício de cada funcionário, além de checar a necessidade de adequação ao orçamento e se há sobreposição de funções.

Durante a pausa para a Copa América também são esperadas mudanças importantes no elenco comandado pelo técnico Cuca. Alguns jogadores deverão se despedir do São Paulo para a chegada de novos atletas com características que agradam mais o treinador e sua comissão técnica. O centroavante Juan Dinenno é um dos nomes que estão nos planos, bem como um lateral-direito – Adriano, ex-Barcelona, negocia com o clube.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com