Após problema no Morumbi, São Paulo enfrentará Ferroviária no Pacaembu

Devido à fortíssima chuva que caiu neste sábado, o São Paulo foi obrigado a interditar, por tempo indeterminado, boa parte da sede oficial do clube, situada na Zona Sul da capital paulista. Os estragos no complexo social e no Estádio do Morumbi foram grandes, e farão com que o jogo contra a Ferroviária, marcado para o próximo sábado, seja transferido para o Pacaembu.

“Desde as primeiras horas da manhã, colaboradores estão trabalhando intensamente para identificar os locais atingidos e começar o trabalho de retirada da água”, escreveu o clube, em nota oficial publicada neste domingo.

De acordo com notificação, as quadras de tênis, as piscinas e a área administrativa estiveram entre os locais mais afetados e já contam com um mutirão de limpeza, além de avaliações de peritos. No estádio, os pontos mais afetados pelo temporal foram a área de imprensa e alguns cessionários.

Na primeira nota publicada, ainda neste sábado, o São Paulo pediu “a compreensão e o apoio dos associados neste momento difícil, e informa que trabalhará intensamente para readequar as dependências do complexo social às devidas condições”.

Longe do Morumbi, o Tricolor entra em campo neste domingo, quando encara o Bragantino pela nona rodada do Campeonato Paulista. No Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a bola rola a partir das 17h (no horário de Brasília).

Veja a nota oficial do São Paulo:

O São Paulo também orienta a todos os associados e moradores da região do Morumbi que tiveram contato com as áreas alagadas que procurem atendimento em postos de saúde ou hospitais, por precaução.