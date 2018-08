São Paulo garante não ter recebido proposta pelo atacante Tréllez

Diretor de futebol do São Paulo, Raí assegurou nesta quinta-feira que o São Paulo não recebeu qualquer proposta pelo atacante Tréllez. Após o conceituado jornalista italiano Gianluca Di Marzio publicar que o jogador colombiano estava na mira do Frosinone, da Itália, o dirigente tricolor tratou de esclarecer a situação.

“Não tive nenhum contato com qualquer equipe italiana. O Tréllez fez um gol importantíssimo para nos colocar na liderança do Campeonato Brasileiro. Não há nenhum pensamento por parte do São Paulo [em vendê-lo] e também nenhum contato”, afirmou Raí.

O interesse do Frosinone por Tréllez acabou sendo veiculado justamente após o jogador marcar o gol da vitória do São Paulo sobre o Vasco, no último domingo, no estádio do Morumbi. Com o tento, o atacante colombiano colocou o Tricolor na liderança do Campeonato Brasileiro e viu as fortes críticas da torcida amenizarem.

O quarto gol de Tréllez vestindo a camisa do São Paulo também parece ter reanimado o jogador, que nesta quinta-feira, em jogo-treino contra o Atibaia no CT da Barra Funda, balançou as redes duas vezes, sendo peça importante para a vitória dos comandados de Aguirre por 4 a 1 – Lucas Fernandes e Paulo Boia também marcaram.

