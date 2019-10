São Paulo finaliza preparação para o Choque-Rei com poucos desfalques

Na tarde desta terça-feira, o São Paulo finalizou a preparação para o duelo contra o Palmeiras em atividade comandada por Fernando Diniz. O trabalho, realizado no CT da Barra Funda, teve apenas o aquecimento liberado para a imprensa. Depois dos retornos de Juanfran e Toró, o treino contou com a presença do goleiro Jean e do atacante Raniel, ausentes no campo na última segunda-feira.

Assim, o Tricolor Paulista tem apenas três jogadores no departamento médico: Everton e Rojas, que só devem voltar na próxima temporada, e Pablo, que se recupera de estiramento. O camisa 9, inclusive, começou a atividade no Reffis e depois foi para o campo, onde treinou separado dos companheiros.

Para o confronto, o comandante são-paulino ainda conta com Daniel Alves e Luan, suspensos na última partida. Desse modo, o clube do Morumbi deve ir para o jogo com: Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pato.

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Tricolor ocupa a quarta colocação com 49 pontos e busca abrir uma vantagem ainda maior na zona de classificação direta à Copa Libertadores.