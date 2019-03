São Paulo ficará quase 40 dias sem jogar se for eliminado no Paulista

A torcida do São Paulo corre o risco de ficar até 39 dias sem ver seu time jogar em 2019. Uma forçada e indesejada intertemporada será inevitável em caso de uma eliminação do Tricolor logo na primeira fase do Campeonato Paulista, algo que passou a assombrar o clube após a derrota para o Palmeiras, no último sábado.

A situação de momento no Grupo D do Paulistão é a seguinte: o São Paulo ocupa o segundo lugar, com 14 pontos, três a menos que o líder Ituano e dois a mais que o Oeste, que perdeu para o Corinthians no domingo – o Botafogo é o lanterna, com oito pontos.

Apesar da má campanha, o Tricolor depende só de si para alcançar as quartas de final. Uma vitória na 12ª e última rodada da primeira fase, diante do São Caetano, na próxima quarta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, garante a vaga.

Além do Paulista, o São Paulo tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil como torneios restantes em seu calendário neste ano, uma vez que foi eliminado na segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Portanto, se não se classificar às quartas de final do Paulista, o São Paulo só voltaria a campo para uma partida oficial na estreia do Brasileirão. A primeira rodada tem jogos marcados para os dias 27, 28 e 29 de abril. A CBF já definiu os confrontos, mas ainda não confirmou as datas em que eles serão disputados.

Ou seja, se enfrentar o Botafogo em 29 de abril, o Tricolor terá ficado 39 dias sem atuar desde o confronto com o São Caetano. Na Copa do Brasil, o São Paulo irá estrear somente em maio, já pelas oitavas de final.

“Na quarta-feira temos uma partida contra uma equipe que briga contra o rebaixamento. Precisamos provar que somos capazes de classificar e mostrar evolução. Temos que acelerar alguns processos e fazer as escolhas certas, para que a gente possa enfrentar o São Caetano de forma diferente”, disse Mancini.