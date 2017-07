São Paulo exalta chegada do “craque” Hernanes e prevê evolução

Anunciada de forma repentina na manhã da última quarta-feira, a contratação de Hernanes repercutiu no elenco do São Paulo após a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Morumbi. Considerado um “craque” pelos futuros companheiros, o volante chegará ao Tricolor com a expectativa de elevar o patamar da equipe.

“O Hernanes é um craque, um cara com o caráter que ele tem eu quero no meu grupo. Ele vai chegar e ajudar já. É um vencedor e um líder. Vai nos ajudar muito no São Paulo”, afirmou o volante Petros, que pode disputar posição com o recém-contratado.

Já o zagueiro Rodrigo Caio é fã de Hernanes desde os tempos da base, quando ia ao Morumbi assistir aos jogos do meio-campista, que foi bicampeão brasileiro com o São Paulo em 2007 e 2008, período em que ganhou o apelido de Profeta.

“Sou um grande admirador do Hernanes por tudo que ele fez no São Paulo. Eu vinha assistir a jogos do profissional quando estava na base, ele tem uma qualidade tremenda e é uma grande pessoa. Todos que trabalharam com ele falam isso, fico muito feliz que ele venha contribuir da melhor forma possível”, analisou o camisa 3, ressaltando o papel que o reforço terá no elenco tricolor.

“Ele será muito importante para os jovens e para nosso grupo, teremos uma referência de tudo que ele conquistou. É importante isso no futebol, como tivemos o Kaká em 2014. Esperamos que ele esteja em campo o quanto antes”, acrescentou.

Com 32 anos, Hernanes desembarcará no Morumbi por empréstimo de um ano, concedido pelo Hebei Fortune, da China, onde perdeu espaço pelo limite de três estrangeiros por time na liga local. Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior falou acerca da expectativa da chegada do Profeta.

“Tem uma história linda no clube. Tudo o que falarmos é pouco pelo o que ele já produziu aqui. Espero que chegue com a mesma intensidade dos últimos anos e que faça com que a equipe ganhe muito”, projetou o treinador, que teorizou sobre como pretende encaixá-lo no time.

“Vamos aguardar a chegada, observar. Ele pode fazer algumas funções no meio-campo. Pode jogar mais adiante ou de segundo volante. É uma luta por posições e isso é importante, porque vai proporcionar um crescimento a todo o elenco”, encerrou Dorival.

A tendência é que Hernanes seja apresentado apenas na semana que vem, quando será submetido a exames médicos para ser integrado ao grupo. Ele deixou o São Paulo em 2010 rumo à Lazio, da Itália, onde atuou na Inter de Milão e Juventus antes de se transferir ao Hebei Fortune.

Com a vitória sobre o Vasco, o São Paulo assumiu o 17º lugar, com 15 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, portanto. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), diante do vice-líder Grêmio, novamente no Morumbi.