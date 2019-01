São Paulo empresta artilheiro da Copinha para o Barcelona B

O São Paulo acertou nesta terça-feira o empréstimo de Gabriel Novaes ao Barcelona B por um ano e meio, com opção de compra ao final do vínculo. A ideia do Tricolor é dar experiência ao atacante, que não teria muito espaço no time profissional durante a atual temporada.

O jogador embarcou nesta noite com destino para a Espanha, onde realizará exames médicos nesta quarta. O acordo tem de ser selado até a meia-noite desta quinta-feira, quando fecha a janela de transferências.

Aos 19 anos, Gabriel Novaes foi um dos destaques do Tricolor na conquista da Copa São Paulo, da qual foi artilheiro com dez gols. Para evitar o assédio de outros clubes, o clube renovou o contrato do atacante até o fim de 2022 na última segunda-feira.

Revelado em Cotia, o centroavante dificilmente ganharia minutos na equipe principal neste ano, já que o técnico André Jardine conta com Pablo, contratação mais cara da história do São Paulo, e Diego Souza para a posição, além de Brenner e Gonzalo Carneiro, que também sabem atuar como referência.

Já o zagueiro Tuta, outro destaque na Copinha, deve deixar o São Paulo em definitivo. O defensor viajou para a Alemanha, onde será submetido a exames médicos para acertar com o Eintracht Frankfurt. O Tricolor receberá 1,7 milhão de euros (cerca de R$ 7,2 milhões) pela venda, mantendo 30% dos direitos econômicos do atleta.