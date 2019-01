São Paulo está perto de vender zagueiro campeão da Copinha

O São Paulo está perto de vender um de seus destaques na campanha do título da Copinha, conquistado na última sexta-feira. Trata-se do zagueiro Tuta, de 19 anos, que já está a caminho da Alemanha para realizar exames médicos e assinar com o Eintracht Frankfurt.

A tendência é que o atleta tenha 70% de seus direitos econômicos negociados por 1,7 milhão de euros (R$ cerca de 7,2 milhões). O Tricolor, portanto, manteria os outros 30% dos direitos do defensor. A informação foi publicada inicialmente pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Revelado em Cotia, Tuta tinha contrato com o São Paulo até 15 de outubro de 2019. Se for aprovado nos exames médicos, ele firmará um vínculo por cinco anos com o clube alemão.

Apesar de ser bem avaliado no Tricolor, Tuta estava atrás de Walce e Rodrigo na disputa por uma promoção ao elenco profissional, com o qual treinou alguns dias no ano passado improvisado como lateral direito.

Walce, que está a serviço da Seleção Brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano do Chile, deve se integrar ao time principal após seu retorno, enquanto Rodrigo vem participando dos primeiros trabalhos do ano no CT da Barra Funda.

Em 2019, o São Paulo espera arrecadar R$ 120 milhões com a venda de atletas. Até o momento, o clube negociou o zagueiro Rodrigo Caio ao Flamengo por R$ 22 milhões e o lateral direito Auro ao Toronto, do Canadá, por R$ 2,3 milhões. E ainda pode receber cerca de R$ 28 milhões em uma provável venda de Éder Militão, do Porto, ao Real Madrid por R$ 216 milhões.