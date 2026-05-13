São Paulo busca empate no fim contra o Cruzeiro e segue sem vencer com Júlio Baptista

Nesta quarta-feira, São Paulo e Cruzeiro fizeram um duelo movimentado e empataram em 2 a 2, no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. William e João Servi marcaram para a Raposa, enquanto Tetê e Léo garantiram a igualdade pelo Tricolor paulista.

As equipes reeditaram o confronto da final da Copinha ocorrida em janeiro deste ano. Na ocasião, os mineiros levaram a melhor por 2 a 1 e conquistaram o título.

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Situação na tabela

Com o resultado, o Cruzeiro se mantém na terceira colocação, com 21 pontos. Do outro lado, o São Paulo, que segue sem vencer desde a chegada de Júlio Baptista, estaciona na 16ª colocação, com apenas 11 pontos conquistados. Com o novo teinador, são quatro partidas disputadas, com três derrotas e um empate.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ SÃO PAULO 2 x 2 CRUZEIRO 🔵⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (11ª rodada)

🏟️ Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

⚽ Tetê, aos 12' do 1°T (São Paulo)

⚽ William, aos 31' do 1°T (Cruzeiro)

⚽ João Cervi, aos 27' do 2°T (Cruzeiro)

⚽ Léo, aos 50' do 2°T (São Paulo)

Como foi o jogo?

O São Paulo não poupou esforços para pressionar o Cruzeiro e abriu o placar em bonita jogada individual de Tetê. Aos 12 minutos, o camisa 10, que já atuou pela equipe profissional nesta temporada, passou por três defensores e finalizou no ângulo para colocar o Tricolor paulista em vantagem.

O Cruzeiro chegou ao empate aos 31 minutos, por meio de William. O lateral completou cobrança de falta de Rhuan Gabriel e igualou o marcador.

Na segunda etapa, a equipe celeste conseguiu a virada. Aos 27 minutos, João Servi aproveitou a desatenção da defesa e cabeceou para o fundo das redes de João Nazari, que ficou vendido no lance.

Aos 50 minutos, o São Paulo não desistiu e buscou o empate com chute cruzado de Léo, que saiu do banco de reservas para sacramentar o empate em Cotia.

Próximos jogos

São Paulo

Jogo: São Paulo x América-MG

Competição: Brasileiro sub-20 (12ª rodada)

Data e hora: 17 de maio de 2026 (domingo), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

Cruzeiro

Jogo: Botafogo x Cruzeiro

Competição: Brasileiro sub-20 (12ª rodada)

Data e hora: 16 de maio de 2026 (sábado), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ)