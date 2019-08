São Paulo empata com Grêmio e perde chance de pressionar líderes

Apoiado por mais de 45 mil pessoas no Estádio do Morumbi, o São Paulo perdeu a chance de pressionar os líderes do Campeonato Brasileiro na manhã deste domingo. Contra uma formação alternativa do Grêmio, o time comandado pelo técnico Cuca ficou no empate por 0 a 0.

Com 31 pontos ganhos, o São Paulo figura no terceiro lugar da tabela de classificação. Flamengo e Santos, ambos com 33 pontos, enfrentam Chapecoense e Palmeiras, respectivamente. Já o Grêmio, mais preocupado com as Copas, soma 22 pontos e aparece no 11º posto.

Às 19 horas (de Brasília) desta quarta-feira, com o que tem de melhor, o Grêmio entra em campo para decidir um finalista da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Já o São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, pega o Internacional às 19 horas de sábado, no Beira-Rio.

O Jogo – O São Paulo criou a melhor chance da etapa inicial logo nos primeiros minutos. Tchê Tchê recebeu cruzamento da esquerda dentro da área e bateu. A bola foi interceptada por Capixaba e sobrou limpa para Antony, que completou para fora. Nas arquibancadas, um torcedor caiu do anel superior e foi atendido pela ambulância.

Na reposta do Grêmio, Arboleda recebeu passe de Juanfran dentro da área e foi desarmado por Everton Cebolinha do lado direito da defesa. O atacante, esperto, tocou rasteiro para chute de Capixaba e Volpi precisou se esticar para espalmar pela linha de fundo.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o São Paulo assustou em dois chutes de Tchê Tchê da entrada da área. No primeiro, o meio-campista limpou a marcação e bateu bem perto do gol. No segundo, chutou colocado e viu o goleiro Júlio César espalmar para fora.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O segundo tempo da partida disputada no Morumbi continuou movimentado e, logo no início, Antony chutou forte para defesa firme do goleiro Júlio César. O Grêmio respondeu na mesma moeda e Thaciano bateu no canto direito para boa intervenção de Volpi.

Na tentativa de movimentar o marcador, o São Paulo aumentou seu volume de jogo e procurou pressionar o Grêmio no campo de defesa. O time dirigido por Cuca mantinha boa posse de bola, porém sem criar boas chances de gol. A equipe de Renato Gaúcho, por sua vez, não conseguia encaixar os contra-ataques.

Com dificuldades para penetrar na área gremista, Igor Gomes chutou da entrada e Júlio César espalmou, inflamando a torcida local. Aos 41 minutos, Antony cometeu falta sobre Capixaba e acabou expulso pelo segundo amarelo. Com um a menos, o clima no Morumbi esfriou e o São Paulo não conseguiu evitar o empate.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 0 GRÊMIO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 31 de agosto de 2019, sábado

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Público: 46.997 pessoas

Renda: R$ 2.948.464,00

Cartões amarelos: Antony (SAO); Luciano (GRE)

Cartão vermelho: Antony (SAO)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Igor Gomes) e Daniel Alves; Antony, Vitor Bueno (Helinho) e Everton

Técnico: Cuca

Grêmio: Júlio César, Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba, Michel, Thaciano, Diego Tardelli (Patrick) e Luan (Darlan), Everton Cebolinha e Luciano (Pepê)

Técnico: Renato Portaluppi