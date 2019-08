Torcedor cai de arquibancada do Morumbi durante jogo do São Paulo

Confira este e outros vídeos em

A partida entre São Paulo e Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por um acidente. O torcedor Iago de Melo Rios (23 anos) estava na arquibancada superior e caiu no anel inferior do Morumbi, precisando ser removido de ambulância.

Na queda, houve o choque em uma segunda torcedora, a menina Giovana Santos Araújo, de 13 anos, que também acabou encaminhada para atendimento. Inicialmente, ambos passaram pelo ambulatório do Morumbi e, na sequência, foram para o hospital.

Segundo informações do São Paulo, Iago subiu no parapeito do anel superior, caiu e acabou atingindo Giovana. Ambos deixaram o estádio conscientes, e a menina, apenas com algumas escoriações. O clube do Morumbi informa que prestará assistência aos torcedores, levados a hospitais da região do Morumbi.