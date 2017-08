São Paulo é multado em R$ 10 mil por laser em duelo com Grêmio

O São Paulo foi multado nesta segunda-feira pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) na quantia de R$ 10 mil em função do laser utilizado pela torcida na partida contra o Grêmio, em 24 de julho, no Morumbi.

Na súmula da partida, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro relatou que a torcida paulista apontou o laser no rosto do goleiro Marcelo Grohe, da equipe gaúcha, em duas oportunidades ao longo do confronto.

“Cumpro informar que aos 19 minutos do primeiro tempo identificamos a presença do laser vindo da arquibancada superior onde se encontrava a torcida do São Paulo F.C. apontado em direção ao goleiro do Grêmio F.B.P.A. Senho Marcelo Grohe. Informo ainda que aos 30 minutos do segundo tempo o fato voltou a se repetir”, escreveu Ricardo Marques.

Apesar da interferência da torcida, o juiz não precisou paralisar o confronto, que terminou empatado por 1 a 1. O torcedor dono do laser não foi identificado. A multa foi aplicada porque, de acordo com o STJD, o São Paulo é reincidente em casos como esse. Os três auditores do processo e o presidente votaram em favor da punição.

Passadas as 19 rodadas do primeiro turno, o São Paulo soma 19 pontos ganhos, na 17ª posição, ocupando a zona de rebaixamento, portanto. O próximo compromisso da equipe é o duelo contra o Cruzeiro, domingo, às 11 horas (de Brasília), no Morumbi.