São Paulo divulga novas informações de reformas no Morumbi; veja imagens

Após anunciar a conclusão da instalação dos dois novos telões no Morumbi, o São Paulo divulgou, nesta quinta-feira, novas imagens das reformas em seu estádio. A casa do Tricolor abrigará, nesta sexta, a estreia do Brasil na Copa América – partida a ser disputada às 21h30 (horário de Brasília), contra a Bolívia.

Os novos telões do Morumbi têm 20,16 metros de largura por 7,68 metros de altura e pesam 24 toneladas cada. Além disso, a resolução da imagem é de 2016 x 768 pixels, prometendo imagem de qualidade apesar da distância das arquibancadas para a estrutura.

A parte interna também passou por modernizações. Os vestiários foram ampliados (de 110 para 200 metros quadrados), um novo túnel de acesso ao gramado foi construído e os refletores aumentaram em mais de três vezes a capacidade de iluminação do estádio.

“O estádio do Morumbi é e sempre será um motivo de enorme orgulho para o são-paulino e cabe a nós fazermos os ajustes necessários para que ele continue oferecendo o máximo de conforto e segurança aos torcedores. Promovemos uma série de melhorias importantes para garantir que a experiência do são-paulino seja sempre a melhor possível e tenho segurança em dizer que nossa casa está em sintonia com o que há de mais moderno em termos de arenas”, falou o presidente Leco.

Além destas obras, a infraestrutura geral do Morumbi também passou por melhorias. Banheiros foram construídos e reformados; a acessibilidade da parte interna também foi aprimorada; por fim, a rede grátis de wi-fi passou a comportar até 30 mil acessos simultâneos sem perda de banda de internet.

“O torcedor muitas vezes acaba só percebendo as grandes obras, como os telões e os refletores, mas essas intervenções menos perceptíveis são tão ou até mais importantes para melhorar o conforto de todos no estádio. Vamos continuar trabalhando para que vir ao Morumbi seja sempre um programa agradável para nossos torcedores”, ponderou o Diretor Executivo de Infraestrutura, Eduardo Rebouças.