São Paulo deve ser advertido por esquema especial para chegar a Juliaca

A Libertadores começou para o São Paulo nesta quinta-feira e o clube já pode ser advertido pela Conmebol graças à estratégia que adotou para reduzir os efeitos da altitude de Juliaca, a quinta cidade mais alta do mundo.

Segundo o regulamento da Conmebol, as delegações devem chegar à cidade em que acontecerá o jogo pelo menos 24 horas antes do horário marcado para o início da partida. Ou seja, o São Paulo deveria desembarcar em Juliaca no máximo até as 21h (de Brasília) da última quarta-feira, mas chegou ao município peruano no fim da tarde desta quinta.

A chegada do São Paulo a Juliaca em cima da hora faz parte de uma estratégia dos fisiologistas do clube para que os efeitos da altitude sejam reduzidos. A delegação tricolor desembarcou em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, na última quarta-feira, e decidiu seguir rumo à cidade peruana apenas nesta quinta, pouco antes da partida.

Como se trata da primeira vez em que o São Paulo desobedece o regulamento, o clube receberá apenas uma advertência pela infração. Caso ocorra novamente, o Tricolor será obrigado a pagar uma multa de, no mínimo, 15 mil dólares.

