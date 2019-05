Muros do Morumbi amanhecem pichados após eliminação do São Paulo

A quinta-feira do São Paulo amanheceu agitada. Diante da sequência de resultados ruins e, principalmente, da eliminação para o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, os muros do entorno do Estádio do Morumbi amanheceram pichados com frases de protesto ao elenco e à diretoria Tricolor.

Apesar das derrotas dentro de campo, a maioria das manifestações foram direcionadas ao presidente são-paulino, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Alvo constante dos torcedores, o dirigente foi alvo de frases como: “Leco, c…, pede demissão” e “Fora Leco”.

Além do presidente, o elenco também foi cobrado. Frases como “Acabou a paciência”, “Ou joga por amor, ou joga por terror” e “Muito respeito com a camisa tricolor” foram pichadas no entorno da casa são-paulina. Ainda pela manhã, as manifestações foram apagadas por funcionários do Morumbi.

Com o estopim após a eliminação, o protesto de parte da torcida diante das atuações ruins do time vem desde o revés para o Bahia ainda no jogo de ida da Copa do Brasil. Ao apito final, parte dos presentes questionaram a sequência de jogos e prometeram protestar se os resultados ruins permanecessem. No embarque do time a Salvador, inclusive, alguns torcedores compareceram ao Aeroporto para cobrar atletas.

Agora, o São Paulo possui apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da temporada. O primeiro compromisso após a eliminação será já neste domingo, no Estádio do Pacaembu, diante do Cruzeiro. Com 11 pontos, o Tricolor ocupa a quarta posição, atrás de Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Já a Raposa é a 16ª com apenas seis pontos conquistados.