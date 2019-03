São Paulo confirma volta de Hernanes e relaciona joia da base

Com o retorno de Hernanes e outras quatro novidades, o São Paulo relacionou 23 jogadores para o duelo com o Bragantino, previsto para este domingo, às 17 horas (de Brasília), válido pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Recuperado de uma tendinite na perna direita, o Profeta volta a ser convocado após desfalcar o time no empate sem gols com o Red Bull Brasil, no último domingo. Assim como o volante Willian Farias, livre de dores causadas por uma contratura na coxa direita.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Outro que se recuperou de lesão foi Araruna. O meio-campista superou uma contratura no adutor direito e reforça o elenco tricolor para o confronto em Bragança Paulista. Inscrito no Estadual, o lateral esquerdo Edimar foi convocado pela primeira vez no ano.

Fechando as novidades, o jovem atacante Jonas Toró estreia entre os relacionados do time principal. Aos 19 anos, o pernambucano de Belém de São Francisco chegou ao clube em março de 2017 e conquistou cinco títulos pela base, além de ter sido o artilheiro da Copinha de 2018, com seis gols.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por outro lado, o técnico interino Vagner Mancini tem oito desfalques: Hudson (concussão), Liziero (transição após entorse no tornozelo direito), Everton e Reinaldo (estiramento na coxa esquerda), Brenner (transição após lesão na coxa esquerda), Gonzalo Carneiro (suspensão), Biro Biro (estiramento na coxa direita) e Joao Rojas (se recupera após cirurgia no joelho direito).

Como os treinos táticos da semana foram fechados, não é possível cravar um time titular. No entanto, uma possível escalação tem: Tiago Volpi; Arboleda, Anderson Martins e Bruno Alves; Igor Vinícius, Luan, Hernanes e Léo; Antony, Pablo e Helinho.

Diante do Bragantino, o São Paulo tentará findar um jejum de cinco jogos sem vitórias, sendo três deles pelo Estadual. Caso consiga atingir o seu objetivo, a equipe voltará à zona de classificação às quartas de final do Paulista.

Veja os relacionados:

Goleiros: Jean e Tiago Volpi

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo

Laterais: Bruno Peres, Edimar, Igor Vinícius e Léo

Volantes: Araruna, Jucilei, Luan e Willian Farias

Meias: Everton Felipe, Hernanes, Jonatan Gomez e Nenê

Atacantes: Antony, Diego Souza, Helinho, Jonas Toró e Pablo