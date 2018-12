São Paulo confirma saída do dirigente Ricardo Rocha

Nesta segunda-feira, o São Paulo confirmou de forma oficial o desligamento do coordenador de futebol Ricardo Rocha. O dirigente deixará o Tricolor para cuidar de questões pessoais. Em vídeo publicado pela TV oficial do clube, o ídolo fez um balanço do ano e garantiu que vê a agremiação no caminho certo.

“O São Paulo sempre será minha casa. Foi um aprendizado maravilhoso, mas saio por questões pessoais. Deixo o clube feliz e confiante no trabalho realizado. O São Paulo está no caminho certo, com uma grande gestão, e tenho certeza de que isso dará frutos no futuro”, afirmou Ricardo Rocha.

Agora, o Tricolor do Morumbi analisa nomes no mercado para substituir o coordenador de futebol. Pelo Twitter, Ricardo Rocha também se manifestou, agradecendo e elogiando Raí. “Sou muito grato ao São Paulo, ao meu grande amigo Raí, à toda comissão técnica e diretoria, a todos os funcionários que fazem o clube funcionar, aos jogadores principalmente”, disse.

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo chegou a liderar e a flertar com o título. Entretanto, acabou caindo de produção, e encerrou a participação em quinto lugar, com 63 pontos. A colocação dá ao Tricolor a chance de disputar a Libertadores da América no ano que vem. Para chegar até a fase de grupos, terá que superar duas fases eliminatórias.