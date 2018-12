Jardine ‘esquece’ férias e iniciará curso da CBF na quarta-feira

André Jardine não quer saber de férias após ganhar a oportunidade da sua vida. Confirmado como treinador do São Paulo em 2019, ele irá iniciar um curso na CBF na próxima quarta-feira para se aprimorar profissionalmente. Neste ano, Jardine também viajou à Europa para acompanhar treinos e jogos de alguns dos principais clubes do continente.

“Praticamente não teremos férias. Eu, a partir de quarta-feira, já estarei no curso da CBF, também aproveitando esse período para reciclar, trocar ideias com os treinadores que estarão lá, mas também em contato praticamente diário com a direção para falar sobre reforços, enfim, tudo que precisamos para entregar em 2019 um São Paulo que a torcida quer, mas também que a direção quer”, afirmou.

André Jardine assumiu o comando técnico do São Paulo após a demissão de Diego Aguirre. O técnico uruguaio foi desligado do clube depois do empate em 1 a 1 com o Corinthians, em Itaquera. De lá para cá, o ex-auxiliar técnico tricolor esteve à beira do campo em cinco oportunidades, conquistando uma vitória, dois empates e outras duas derrotas. Antes disso, ele atuou como interino outras sete vezes, somando quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

“Todos nós queremos um São Paulo superior ao que foi em 2018. Nesse ano já houve uma melhora em relação ao ano passado. O São Paulo precisa entrar com mais força em todas as competições, não entrar apenas para participar”, concluiu Jardine.

Agora, o elenco do São Paulo entra de férias e só volta aos trabalhos no próximo dia 3 de janeiro. No dia seguinte, a delegação tricolor embarca para os EUA, onde disputará a Copa Flórida contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda.