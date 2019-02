São Paulo cancela atividades públicas após tragédia no CT do Flamengo

O São Paulo resolveu cancelar suas atividades públicas nesta sexta-feira. Em respeito à tragédia ocorrida no CT do Flamengo, o treino previsto para a parte da tarde e que inicialmente teria seus primeiros 15 minutos aberto à imprensa acontecerá de portas fechadas.

Nesta madrugada, dez pessoas morreram e outras três ficaram feridas após um incêndio no CT George Helal, também conhecido como Ninho do Urubu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As instalações que pegaram fogo pertenciam às categorias de base do Flamengo, que hospedava os garotos que não residiam na capital fluminense.

Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, está em estado grave, pois teve 40% do corpo queimado. Também foram hospitalizados Francisco Diogo Bento Alves (15 anos) e Cauã Emanuel Gomes Nunes (14).

O São Paulo FC lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu, presta condolências e manifesta sua solidariedade e pesar aos familiares e amigos das vítimas. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 8, 2019



O próximo compromisso do São Paulo acontece neste sábado, dia em que os jogadores comandados pelo técnico André Jardine visitarão a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, às 19h (de Brasília), em Campinas.