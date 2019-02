Incêndio no alojamento do CT do Flamengo deixa 10 mortos e feridos

Um incêndio atingiu o alojamento das categorias de base do Ninho do Urubu, Centro de Treinamentos do Flamengo, na manhã desta sexta-feira. O fogo começou a ganhar proporção por volta das 5h10 (de Brasília), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros perto das 7h, mas deixou 10 mortos e três pessoas feridas, uma delas em estado grave. Todos foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

Ainda não há confirmação da identidade das vítimas e da causa do incêndio que atingiu a ala mais velha do Centro de Treinamentos. O que se sabe, entretanto, é que seis atletas e quatro funcionários do clube estão entre as vítimas fatais. Entre os feridos, os nomes estão confirmados: Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, está em estado grave, pois teve 40% do corpo queimado. Também foram atendidos Francisco Diogo Bento Alves (15 anos) e Cauã Emanuel Gomes Nunes (14).

Local atingido pelo fogo servia de alojamento para a base do Flamengo (Foto: Reprodução/Twitter)

De acordo com relato do tenente-coronel Douglas Henaut, a área era destinada aos atletas entre 14 e 17 anos do clube e servia como alojamento. “A gente tem o local, que é o alojamento, onde os jogadores da base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas será feita posteriormente pela Polícia Civil”, disse o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut à TV Globo. “O que causou o incêndio só posteriormente pela perícia. Quanto aos óbitos que ocorreram, eles são jogadores da base do Flamengo. Mas a identificação destes óbitos a perícia vai averiguar”, afirmou.

Localizado em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Centro de Treinamento Presidente George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, é utilizado tanto pelo time profissional quanto pelas categorias de base do Flamengo. Em 2018, inclusive, foi inaugurado um novo módulo profissional, que fez com que a área pré-existente fosse destinada às categorias de base.

O Ninho do Urubu é considerado um dos mais modernos Centro de Treinamento da América Latina, e um dos maiores do mundo e conta com um módulo profissional, dois campos, campo de treinamento para goleiros, além de outras estruturas.

O treinamento do time profissional do Flamengo nesta sexta-feira estava marcado inicialmente para às 9h30 (de Brasília). Entretanto, com os acontecimentos, a atividade do elenco comandado por Abel Braga cancelada. A partida contra o Fluminense, pela semifinal da Taça Guanabara, marcada para este sábado também deve ser remarcada, já que os dois clubes envolvidos, além da TV detentora dos direitos se colocaram à disposição para a mudança.