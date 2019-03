São Paulo apresentará Alexandre Pato nesta sexta no CT da Barra Funda

Alexandre Pato será apresentado oficialmente no CT da Barra Funda nesta sexta-feira, véspera do jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Jogador do São Paulo pelos próximos três anos e nove meses, o atacante iniciará sua segunda passagem pelo clube.

Nesta quinta-feira, Pato visitou o estádio do Morumbi acompanhado de seus pais, Geraldo e Rozeli, e de sua namorada, Rebeca Abravanel. O jogador posou para fotos em diversas partes do campo e chegou, inclusive, a subir em um dos gols.

Pato custará ao longo de seu contrato cerca de R$ 35,9 milhões aos cofres são-paulinos. Neste primeiro ano o atacante receberá cerca de R$ 300 mil mensais. A partir de 2020, seus vencimentos irão aumentar gradativamente. Além disso, o Tricolor também se dispôs a pagar os 2,5 milhões de euros (R$ 11 milhões) que Pato desembolsou para rescindir seu contrato com o Tianjin Tianhai, da China.

Na primeira passagem pelo São Paulo, emprestado pelo Corinthians por dois anos, Pato disputou 101 jogos e balançou as redes 38 vezes. Ao lado de Luis Fabiano, Alan Kardec, Ganso e Kaká ajudou o Tricolor a ser vice-campeão brasileiro em 2014. Foi defendendo o clube do Morumbi, inclusive, que ele teve a oportunidade de retornar ao futebol europeu, o que era um de seus principais objetivos.