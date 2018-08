São Paulo anuncia venda de 17 mil ingressos para jogo contra a Chape

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a venda antecipada de 17 mil ingressos para o confronto com a Chapecoense, marcado para o próximo domingo, às 19h (de Brasília), válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

A arquibancada laranja foi o primeiro setor a ser esgotado pelos torcedores são-paulinos, assim como havia acontecido no duelo com o Vasco, quando o time assumiu a liderança do Brasileirão. É justamente nesta área do estádio onde as organizadas costumam ficar.

Por enquanto, o ingresso mais barato disponível é a meia entrada para a arquibancada amarela, localizada atrás de um dos gols do estádio. O bilhete para este setor sai por R$ 15,00. Você pode adquirir suas entradas para o jogo do próximo domingo no site www.totalacesso.com.

Apesar de viver um momento bem melhor que o dos últimos anos e figurar na liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo preferiu manter a política de preços acessíveis para incentivar os seus torcedores a continuar lotando o Morumbi a cada rodada que o time joga em casa.

