São Paulo aguarda rescisão de Pato para entrar na briga com Santos

Alexandre Pato voltou a ser notícia no mercado da bola nesta terça-feira. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o atacante entrou na mira do Santos e vê com bons olhos a possibilidade de ser comandado por Jorge Sampaoli. Mas o São Paulo também já se movimenta para entrar na briga.

O clube do Morumbi está aguardando a rescisão de contrato do jogador com o chinês Tianjin Tianhai, que passa por dificuldades financeiras. O vínculo atual é válido até dezembro deste ano. Ou seja, a diretoria são-paulina vai abrir negociações assim que Pato estiver livre.

O São Paulo monitora a situação do atacante de 29 anos já há algum tempo, assim como fazia com Hernanes, principal reforço para esta temporada. Em 2018, o clube o avisou que preferia negociar após sua saída do Tianjin, já que não teria condições de atender a alta pedida dos chineses.

Seja como for, o desejo de retomar a parceria é recíproco, uma vez que Pato já manifestou interesse em voltar ao Morumbi em várias ocasiões. Tanto que o atleta aceitaria se adequar à realidade financeira do Tricolor e receber salários bem menores do que os pagos pelo Tianjin.

O grande trunfo do São Paulo para contar com Pato é a boa relação entre ambos, construída entre 2014 e 2015, quando o atacante marcou 38 gols em 98 jogos e caiu nas graças da torcida tricolor.

Por outro lado, o Santos aparece como um concorrente de peso, sobretudo por causa de Sampaoli, com quem Pato deseja trabalhar. O atacante tem o sonho de disputar a Copa América pela Seleção Brasileira, entre junho e julho, no Brasil.

